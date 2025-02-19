Политолог Калинчук: ввод войск США на Украину спровоцирует ядерную войну

МОСКВА, 19 февраля, ФедералПресс. Политолог Руслан Калинчук, представляющий движение «Другая Украина» и входящий в экспертный совет общероссийского движения «Сильная Россия», высказал мнение, что размещение американских военных на территории Украины может привести к ядерному конфликту.
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