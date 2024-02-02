Госдума отклонила законопроект о штрафе за «опасное вождение»

Госдума отклонила законопроект, предлагающий штрафовать или лишать прав за «опасное вождение». Этот термин был введен в ПДД в 2016 году, но наказание за это нарушение так и не предусмотрено — депутаты вновь решили, что он слишком сложен для понимания и содержит «элемент правовой неопределенности».