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Никто никуда не полетит: почему начало обучения украинских пилотов на F-16 не имеет значения

Никто никуда не полетит: почему начало обучения украинских пилотов на F-16 не имеет значения

Как известно, 26 октября на Украине выдалось чёрным днём календаря: избрали нового спикера палаты представителей американского Конгресса, но такого, который не считает военную и финансовую помощь киевскому режиму главным приоритетом.

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