Пять детских инфекций, которые опасны и для взрослых

Ротавирус, ветрянка, корь, краснуха, паротит — что это такое? unsplash.com/CC 0 Что это за инфекции, и почему они опасны для взрослых и детей? Инфекции снежным комом стремительно передаются от человека к человеку и захватывают все слои населения.