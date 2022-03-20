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Пять детских инфекций, которые опасны и для взрослых

Пять детских инфекций, которые опасны и для взрослых

Ротавирус, ветрянка, корь, краснуха, паротит — что это такое? unsplash.com/CC 0 Что это за инфекции, и почему они опасны для взрослых и детей? Инфекции снежным комом стремительно передаются от человека к человеку и захватывают все слои населения.

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