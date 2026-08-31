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5 криминальных сериалов, которые ни разу не подвели зрителя

5 криминальных сериалов, которые ни разу не подвели зрителя

У одного из этих сериалов — 53 номинации на «Эмми» и ни одной победы. У другого рекорд Гиннесса как у самого высокооценённого шоу в истории.

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