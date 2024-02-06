Представитель Демократической партии в Конгрессе Соединённых Штатов Америки Пат Райан обрушился с критикой на бывшего главу государства Дональда Трампа и республиканцев, отметив, что их отказ вливать финансы в киевский режим играет на руку Российской Федерации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии