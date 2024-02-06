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Конгрессмен Райан раскритиковал республиканцев из-за отказа от помощи Киеву

Конгрессмен Райан раскритиковал республиканцев из-за отказа от помощи Киеву

Представитель Демократической партии в Конгрессе Соединённых Штатов Америки Пат Райан обрушился с критикой на бывшего главу государства Дональда Трампа и республиканцев, отметив, что их отказ вливать финансы в киевский режим играет на руку Российской Федерации.

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