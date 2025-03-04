04 марта 1990 года умер Василий Филиппович Маргелов - генерал армии, Герой Советского Союза. С 1954 года в течение четверти века В.
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04 марта 1990 года умер Василий Филиппович Маргелов - генерал армии, Герой Советского Союза. С 1954 года в течение четверти века В.
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