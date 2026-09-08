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Лига чемпионов стартует! «Реал» против «Интера», «Ман Сити» в гостях у «Порту», «Боруссия» сыграет с «Вильярреалом»

В 1-м туре Лиги чемпионов « Реал » примет « Интер », « Манчестер Сити » сыграет в гостях с « Порту », « Боруссия » Дортмунд проведет домашний матч с «Вильярреалом».

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