Политика как он...
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Политика как она есть

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Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo

Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo

Сенатор Алексей Пушков назвал единственной удачной обложку журнала Charlie Hebdo, на которой изображены падающие на парашютах гробы французских солдат с подписью «Новая униформа французских военных на Украине».

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