Пушков назвал единственную удачную обложку журнала Charlie Hebdo

Сенатор Алексей Пушков назвал единственной удачной обложку журнала Charlie Hebdo, на которой изображены падающие на парашютах гробы французских солдат с подписью «Новая униформа французских военных на Украине».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии