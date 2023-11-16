В Новосибирске за два дня хотят найти тех, кто украсит улицу Ленина к Новому году

Стоимость работ в Городской дирекции творческих программ оценили в 3 миллиона 504 тысячи рублей. Городская дирекция творческих программ Новосибирска разместила на сайте госзакупок тендер на «услуги по новогоднему оформлению улицы Ленина».
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