Элегантная чувственность в работах фэшн-фотографа Жанлупа Сиффа

Жанлуп Сифф (Jeanloup Sieff) (1933-2000) — французский фэшн-фотограф. Он родился в Париже в семье польских эмигрантов.
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