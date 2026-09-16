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МОСИНФОРМ

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Десять тысяч наблюдателей от партий и кандидатов зарегистрированы на выборах в Москве

Десять тысяч наблюдателей от партий и кандидатов зарегистрированы на выборах в Москве

Столичные территориальные избирательные комиссии зарегистрировали более 10 тысяч наблюдателей от политических партий и кандидатов в депутаты Государственной Думы.

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