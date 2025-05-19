В Шебекино от удара дрона ВСУ погибла женщина, еще одна получила ранения

В Шебекино при атаке БПЛА погибла женщина, еще одна пострадала. О трагических последствиях еще одного удара вооруженных формирований Украины по мирным жителям рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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