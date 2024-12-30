Радомир Маркуш 29 декабря 2024 г., 16:59 Зеленский приказал укровоякам драться до последнего и не испортить ему визит в США 20 января, если вдруг его пригласят В настоящее время наши военные проводят зачистку территории Кураховской теплоэлектростанции.