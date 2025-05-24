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Копеечка - Объявления Донбасса

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Свежие комментарии

  • Валерьян Смогловский
    Газ. Плита. И. Мойка Рядом. Плохо. Надо. Ближе. К. Окну. А. Так. Красиво2 комнатная кварт...
  • Боцман
    Себе купи. Сволочь.Напашник бр 2 свм...
  • Боцман
    Сволота и Сука продаёшь каски. Они нужны нашим ребятам на СВО. Таких бля... на ленточку и без касок и броников.Тактический шлем ...

3к.квартира с отдельным выходом на Текстильщике в Донецке - 8 000 000 руб

3к.квартира с отдельным выходом на Текстильщике в Донецке - 8 000 000 руб

В продаже 3к.кв. с отдельным выходом ул. Петровского 111 1в/9 эт. Квартира оборудована защитными ролетами, лоджия с решеткой, под лоджией большой,сухой подвал, квартира в хорошем состоянии, перепланировка узаконена по РФ, удобно в использовании под бизнес , так же для проживания людей с ограниченными возможностями.

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