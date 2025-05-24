3к.квартира с отдельным выходом на Текстильщике в Донецке - 8 000 000 руб

В продаже 3к.кв. с отдельным выходом ул. Петровского 111 1в/9 эт. Квартира оборудована защитными ролетами, лоджия с решеткой, под лоджией большой,сухой подвал, квартира в хорошем состоянии, перепланировка узаконена по РФ, удобно в использовании под бизнес , так же для проживания людей с ограниченными возможностями.