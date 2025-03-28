Карин Кнайсль нашла новую жизнь в российской деревне Петрушово

Карин Кнайсль, экс-глава МИД Австрии, делится опытом жизни в деревне Петрушово, Рязанской области. Она рассказывает о преимуществах деревенской жизни, важности автомобиля и возможности удалённой работы, благодаря которой деревни получают новый импульс к развитию.