smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 588 подписчиков

Низкоквалифицированные сотрудники в ФРГ зачастую не хотят обучаться

Низкоквалифицированные сотрудники в ФРГ зачастую не хотят обучаться

Участие низкоквалифицированных сотрудников в программах повышения квалификации Германии составляет только 45%, сообщают исследователи из института ifo и технического университета Мюнхена 22 июля на официальном сайте института.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии