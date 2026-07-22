Низкоквалифицированные сотрудники в ФРГ зачастую не хотят обучаться

Участие низкоквалифицированных сотрудников в программах повышения квалификации Германии составляет только 45%, сообщают исследователи из института ifo и технического университета Мюнхена 22 июля на официальном сайте института.
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