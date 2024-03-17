Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов проголосовал на выборах президента в Балашихе

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов поучаствовал в выборах президента на участке № 578 в Железнодорожном.
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