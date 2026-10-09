Carlyle отказался от активных переговоров о покупке зарубежных активов «Лукойла»

Американский инвестиционный фонд Carlyle прекратил активную работу над сделкой по приобретению международных активов российской нефтяной компании «Лукойл».
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