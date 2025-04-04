Предпасхальные ярмарки-2025 стартуют в Новосибирской области: адреса и даты

Ярмарки организуют в Кыштовском, Новосибирском, Коченёвском районах и Новосибирске. Кроме того, 19 апреля в Искитиме пройдёт ярмарка «Искитимская весна»: там будет организовано почти 200 торговых мест для реализации продуктов питания, товаров для садоводов, огородников, одежды, товаров пасхальной тематики.