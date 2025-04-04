Предпасхальные ярмарки-2025 стартуют в Новосибирской области: адреса и даты

Ярмарки организуют в Кыштовском, Новосибирском, Коченёвском районах и Новосибирске. Кроме того, 19 апреля в Искитиме пройдёт ярмарка «Искитимская весна»: там будет организовано почти 200 торговых мест для реализации продуктов питания, товаров для садоводов, огородников, одежды, товаров пасхальной тематики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии