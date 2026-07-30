The search for missing servicemen in the zone of a special military operation will be quite lengthy. This was stated by Deputy Chairman of the Security Council of the Russian Federation Dmitry Medvedev ❶ at a meeting with participants of the All-Russian Youth Forum "Gvardeysk".
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