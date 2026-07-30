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The Eurasia Daily news agency

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Medvedev reported difficulties in finding missing persons in the SMO area

Medvedev reported difficulties in finding missing persons in the SMO area

The search for missing servicemen in the zone of a special military operation will be quite lengthy. This was stated by Deputy Chairman of the Security Council of the Russian Federation Dmitry Medvedev ❶ at a meeting with participants of the All-Russian Youth Forum "Gvardeysk".

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