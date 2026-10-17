что известно о покончившем собой сыне Капковой и Гудкова* Стало известно, что 20-летний Иван, сын продюсера Софьи Капковой и политики Дмитрия Гудкова*, который на днях покончил собой из-за трудностей эмиграции, называл себя "белым националистом", публиковал запрещённые символы и посты о насилии над женщинами и несовершеннолетними в своём телеграм-канале "Пресс-служба Господина Августа".
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Чото хотел, то и получил.
Просто парень: ВЫКИДЫШ из ЗАДНИЦЫ.
не понимаю, почему подняли такой вой об этом человеке? был наркоманом, не любил никого, самого себя самой собой и о ком речь-то? о каком-то ничтожестве? единственное, о чем можно пожалеть, что этот человек не успел подумать да он и не хотел, а просто решил уйти
Мир стал чище.