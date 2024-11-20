Прекращение военной поддержки со стороны Соединенных Штатов неизбежно закончится поражением Украины. Об этом 20 ноября заявил президент страны Владимир Зеленский (срок полномочий которого окончился 20 мая), признав, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) сейчас наступил очень сложный период.