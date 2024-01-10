Солиста группы «Щенки» арестовали на 10 суток за носок на гениталиях

Солиста группы “Щенки” Максима Тесли (Моисеева) арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. По данным телеграм-канала “Абзац”, музыкант во время концерта в Санкт-Петербурге вышел на сцену в одном носке, надетом на половой орган.
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