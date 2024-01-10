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Солиста группы «Щенки» арестовали на 10 суток за носок на гениталиях

Солиста группы «Щенки» арестовали на 10 суток за носок на гениталиях

Солиста группы “Щенки” Максима Тесли (Моисеева) арестовали на 10 суток за мелкое хулиганство. По данным телеграм-канала “Абзац”, музыкант во время концерта в Санкт-Петербурге вышел на сцену в одном носке, надетом на половой орган.

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Комментарии
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ЧА
Чистова Анна
Не зря они назвали группу &quot;Щенки&quot;.....
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20 час.
СО
Сергей О
В этой спецовке путь и сидит и на работу выводить
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19 час.
ЭА
Эльдар Алиев
Урод, извращенный дебил
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18 час.

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