Недра «с молотка»: Казахстан объявляет аукцион ресурсов В Казахстане выставят на аукцион 83 резервных месторождения полезных ископаемых.
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Недра «с молотка»: Казахстан объявляет аукцион ресурсов В Казахстане выставят на аукцион 83 резервных месторождения полезных ископаемых.
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