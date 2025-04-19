День местного самоуправления в России: когда отмечают, история и значение праздника

Он подчеркивает важность локального управления и его роль в жизни каждого жителя страны.Когда отмечается День местного самоуправления в РоссииДень местного самоуправления в России отмечается ежегодно 21 апреля.
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