NBC News узнал о распоряжении Трампа составить список новых сотрудников ФБР

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Федеральное бюро расследований (ФБР) с требованием о составлении списка сотрудников с испытательным сроком, что вызвало опасения по поводу новых увольнений в бюро.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии