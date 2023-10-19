Что будет с схваченными выходцами из Азербайджана, нападавшими на людей в Санкт-Петербурге

ТМ Татьяна Маштакова ТМ Без обязательной отсидки, причём полного срока, отпускать на их родину не стоит, ибо на их место приедут другие их соплеменники со стойкой уверенностью, что уж они-то не попадутся, их-то точно не арестуют. Пусть уж лучше "экспериментируют" с законом у себя на родине.

елена куприянова Отпустят и денег дадут на возвращение. Это ж родня мерина СПб. С его подачи и его "родни" Уничтожается Город. И всём в Кремле было похрену на это. С чего бы вдруг озаботились. А для начала почистите азербайджанский аул Купчино, может там и больше, чем эти найдете воров и убийц. Но для начала УБЕРИТЕ азербайджанского крыса, ОСВОБОДИТЕ РУССКИЙ город