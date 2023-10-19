Блог ДРЕВНИЙ КАВКАЗ Всколыхнувшая Россию информация о банде выходцев из Азербайджана, которые называли себя "мафией" и нападали на людей у станций метро и в парках - естественно стала поводом для особого внимания со стороны органов внутренних дел.
Что будет с схваченными выходцами из Азербайджана, нападавшими на людей в Санкт-Петербурге
Комментарии
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ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ Без обязательной отсидки, причём полного срока, отпускать на их родину не стоит, ибо на их место приедут другие их соплеменники со стойкой уверенностью, что уж они-то не попадутся, их-то точно не арестуют. Пусть уж лучше "экспериментируют" с законом у себя на родине.
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10 час.
елена куприянова
Отпустят и денег дадут на возвращение. Это ж родня мерина СПб. С его подачи и его "родни" Уничтожается Город. И всём в Кремле было похрену на это. С чего бы вдруг озаботились. А для начала почистите азербайджанский аул Купчино, может там и больше, чем эти найдете воров и убийц. Но для начала УБЕРИТЕ азербайджанского крыса, ОСВОБОДИТЕ РУССКИЙ город
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10 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Вся питерская политико чиновничья власть коррумпирована... Питер это не только бандитский, но и родина коррупционеров всей вертикали власти... Кроме как делить сферы влияния воровать ни чего не умеют... Романова нет на них он быстро бы порядок навел, вот кто был хозяином города Ленинград во времена СССР.. Но к сожалению выродились патриоты города, начиная с Собчака, красиво говорят на публику, а сами бабло разворовывают...
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8 час.
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