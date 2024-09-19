Стояногло: "Статус нейтралитета - единственный способ решения приднестровской проблемы"

Молдова должна стать поставщиком безопасности в регионе и выходить с мирными инициативами, а статус её нейтралитета позволит избежать вовлечения в конфликты и является единственным способом решения приднестровской проблемы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии