В Иркутской области полицейские спасли беременную женщину и малолетнего ребенка от физической расправы бывшего мужа

Накануне в дежурную часть отдела МВД России по Нижнеилимскому району поступило сообщение от 27-летней жительницы города Железногорск-Илимский, которая рассказала о том, что 31-летний бывший муж хотел ее убить, угрожал забрать ребенка из детского сада и исчезнуть.
Популярные статьи
- Расчеты РСЗО «Град» Амурского общевойскового объединения ВВО блокировали и уничтожили наступающие группы условного противника
- Подразделения ПВО ЗВО заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках ССУ «Запад-2021»
- "Урожая в 8 раз больше": всего один фокус в сентябре и крупная картошка забьет весь погреб
Свежие комментарии