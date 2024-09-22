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Царьград

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Подземный город "великанов" и древний космодром на Колыме. Какие ещё тайны хранят исторические архивы

Подземный город "великанов" и древний космодром на Колыме. Какие ещё тайны хранят исторические архивы

В исторических архивах хранится немало документов, где говорится о необычных, а порой и необъяснимых явлениях и находках.

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