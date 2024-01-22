Семак заявил, что в «Зените» не хватает российских игроков

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в команде не хватает российских игроков. «У нас есть нехватка российских игроков в нашем заявочном листе, поэтому российские игроки — будь то защитник, атакующий игрок или игрок центра поля — нам, конечно, не помешают», — процитировала Семака пресс-служба клуба.