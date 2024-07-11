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Два беспилотника обезврежены в Брянской области

Два беспилотника обезврежены в Брянской области

В Брянской области в ночь на четверг, 11 июля, обезврежены два украинских дрона, с помощью которых украинские войска пытались атаковать объекты на территории России, Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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