Два беспилотника обезврежены в Брянской области

В Брянской области в ночь на четверг, 11 июля, обезврежены два украинских дрона, с помощью которых украинские войска пытались атаковать объекты на территории России, Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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