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Закон, порядок, государство

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В Республике Марий Эл наркополицейские провели республиканский практико-направленный семинар в рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение»

В Республике Марий Эл наркополицейские провели республиканский практико-направленный семинар в рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение»

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Марий Эл провели республиканский практико-направленный семинар для специалистов субъектов профилактики (педагогов, представителей учреждений культуры и молодёжной политики).

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