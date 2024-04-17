В Республике Марий Эл наркополицейские провели республиканский практико-направленный семинар в рамках оперативно-профилактической операции «Чистое поколение»

В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Марий Эл провели республиканский практико-направленный семинар для специалистов субъектов профилактики (педагогов, представителей учреждений культуры и молодёжной политики).