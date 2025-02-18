Инфляция. Надоело слушать – решил написать сам

Автор: Сергей Ольховский Надоело! Вообще-то, надоели две вещи. Первое - это слушать всезнающих политологов, обозревателей, и просто журналистов и блогеров, вещающих из каждого утюга о Великом и Всемогущем Трампе, который одной рукой перекраивает политическую карту мира, второй – осушает Вашингтонское болото, а третьей… нет, извиняюсь, руки у него только две… и, одновременно с этим, пытается установить мир на Украине, заключив сделку с диктатором, чем ввергает, и так страдающую от него мирную Европу, в шок и трепет.