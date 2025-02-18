Автор: Сергей Ольховский Надоело! Вообще-то, надоели две вещи. Первое - это слушать всезнающих политологов, обозревателей, и просто журналистов и блогеров, вещающих из каждого утюга о Великом и Всемогущем Трампе, который одной рукой перекраивает политическую карту мира, второй – осушает Вашингтонское болото, а третьей… нет, извиняюсь, руки у него только две… и, одновременно с этим, пытается установить мир на Украине, заключив сделку с диктатором, чем ввергает, и так страдающую от него мирную Европу, в шок и трепет.
Инфляция. Надоело слушать – решил написать сам
Комментарии
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Александр Иноземцев
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8 час.
Александр Симаков
Прочите ещё раз формулу Деньги=Товар. Мигранты выводят деньги из России, меньше денег - товар становится дешевле, инфляция падает. 😀 Но суммы, выводимые мигрантами малы по сравению с денежной массой в России, а потому практически не оказывают влияние на инфляцию.
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7 час.
Александр Симаков
Соседние кавказские страны - это Грузия с Арменией что-ли?! И когоже Вы там подозреватее в изготовлении фальшивых рублей?
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7 час.
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