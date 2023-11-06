The Spectator: Зеленский поменял тон в общении в западными политиками

Владимир Зеленский изменил тон при общении с западными политиками. Если раньше он просил оружие, чтобы быстро победить в конфликте с Россией, то сейчас он требует его, чтобы боевые действия не затянулись надолго.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии