Учения «Тигр», ставшие катастрофой

С 22 по 30 апреля 1944 года в ходе подготовки к высадке в Нормандии союзники провели учения “Тигр”. Их задачей была отработка всех аспектов вторжения, кульминацией которой стала учебная высадка с боевыми стрельбами на пляже в Слэптон Сэндс десанта из тридцати тысяч военнослужащих, доставленных к берегу на борту девяти больших танкодесантных кораблей (LST).