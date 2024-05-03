Празднуем Пасху: когда следует освящать куличи и яйца и какие службы нужно посетить

МОСКВА, 3 мая, ФедералПресс. Совсем скоро, 5 мая, в России начнется празднование Пасхи. В православном мире Пасха является главным праздником в году, но российское общество еще только учится праздновать Воскресение Христово.
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