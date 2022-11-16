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Обломки развалившейся китайской ракеты рассеялись на околоземной орбите и угрожают спутникам Starlink

Обломки развалившейся китайской ракеты рассеялись на околоземной орбите и угрожают спутникам Starlink

Китайские власти подтвердили, что ракета «Чанчжэн-6А» была разрушена в космосе после запуска полезной нагрузки – ее обломки разбросаны на околоземной орбите вокруг места, где расположены многие спутники Starlink Элона Маска.

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