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Губернатор Клычков готовится сдать нормативы на золотой значок ГТО

Губернатор Клычков готовится сдать нормативы на золотой значок ГТО

Губернатор Орловской области Андрей Клычков в ходе прямого эфира сообщил, что побежит в этом году в благотворительном забеге «ПоБерегу», который в пятый раз организует его супруга.

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