$30 млрд потратили американцы на ставки в 3-м квартале – на 30% больше, чем годом ранее

17 декабря в Сенате США обсудили последствия легализации ставок на спорт в стране. По словам сенатора от штата Иллинойс Дика Дурбина, в 3-м квартале 2024 года американцы потратили на ставки более $30 млрд, что на 30% больше показателя прошлого года.