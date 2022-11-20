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Champions Chess Tour Finals. 7-й тур. Карлсен встретится с Дудой, Со против Гири и другие партии

Сегодня пройдет 7-й тур шахматного онлайн-турнира Champions Chess Tour Finals. Champions Chess Tour Finals 7-й тур Начало – 23.

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