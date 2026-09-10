Врач Викулов объяснил, почему новый штамм туберкулёза сложнее лечить

Разновидность микобактерии туберкулёза EurA1.1 известна специалистам около 20 лет и отличается устойчивостью к ряду препаратов, однако это не означает невозможности лечения, рассказал Радио «Комсомольская правда» директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист Георгий Викулов.