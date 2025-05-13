Американист объяснил обсуждение размещения сил США в Европе к западу от Днепра

Доктор политических наук и американист Рафаэль Ордуханян выразил мнение о недавних заявлениях спецпосланника президента США Кита Келлога относительно возможного размещения войск Великобритании, Франции и Германии к западу от Днепра.
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