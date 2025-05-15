Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 011 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Часовщик
    Приперлось не легитимное шобло,и еще возмущается нашей делегацией.Вы против нашей делегации,никто.Reuters: Самолет ...
  • Людмила Харькова
    Ой, да нет никакой веры ни Зеленскому, ни Трампу. Оба трепло и клоуны, а такие друг другу глаз не выклюют!Украина откладыва...
  • Людмила Харькова
    Вот именно что позор на наши головы. Сидеть и ждать этих подонков и клоунов целый день, а они и не собирались приезжа..."Серый кардинал" ...

ПВО России уничтожила 2 украинских дрона над Ростовской и Белгородской областями

ПВО России уничтожила 2 украинских дрона над Ростовской и Белгородской областями

В ночь на четверг системы ПВО России успешно ликвидировали два украинских беспилотника, вторгшихся в воздушное пространство над Ростовской и Белгородской областями, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх