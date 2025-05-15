ПВО России уничтожила 2 украинских дрона над Ростовской и Белгородской областями

В ночь на четверг системы ПВО России успешно ликвидировали два украинских беспилотника, вторгшихся в воздушное пространство над Ростовской и Белгородской областями, сообщает Министерство обороны Российской Федерации.
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