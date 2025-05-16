Екатерина Стриженова — о трагической смерти сестры мужа: «Наша жизнь остановилась»

Актерскую семью постигла еще одна тяжелая утрата. Екатерина и Александр Стриженовы Предоставлено организаторами мероприятияЕкатерина Стриженова подтвердила трагическую гибель Елены Земляникиной под колесами мотоцикла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии