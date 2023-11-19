Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал публикацию крупной американской газеты Wall Street Journal под названием «Пришло время положить конец магическим размышлениям о поражении России», заявив, что миру понадобилось восемнадцать месяцев, чтобы осознать успех РФ.
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