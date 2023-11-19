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Филиппо: Несмотря на 18 месяцев лжи, пришло понимание успеха РФ

Филиппо: Несмотря на 18 месяцев лжи, пришло понимание успеха РФ

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал публикацию крупной американской газеты Wall Street Journal под названием «Пришло время положить конец магическим размышлениям о поражении России», заявив, что миру понадобилось восемнадцать месяцев, чтобы осознать успех РФ.

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