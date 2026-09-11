«Кросс нации» пройдет 12 сентября в парке «Крылатские холмы»

Московский забег «Кросс нации» состоится 12 сентября в ландшафтном парке «Крылатские холмы». Участникам предложат дистанции от 500 метров до 12 километров, сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.
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