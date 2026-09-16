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Боец сообщил, что автомат помог ему пережить миномётный обстрел

Боец сообщил, что автомат помог ему пережить миномётный обстрел

Боец рассказал об обстоятельствах, при которых автомат помог ему пережить миномётный обстрел. Об этом сообщает РИА Новости.

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