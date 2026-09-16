Боец сообщил, что автомат помог ему пережить миномётный обстрел

Боец рассказал об обстоятельствах, при которых автомат помог ему пережить миномётный обстрел. Об этом сообщает РИА Новости.
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