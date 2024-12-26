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Марочко заявил о возможной гибели украинского телеведущего Притулы

Марочко заявил о возможной гибели украинского телеведущего Притулы

Военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на своих подписчиков сообщил в своем Telegram-канале о возможной гибели под Купянском украинского телеведущего и основателя фонда, который собирает деньги для Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергея Притулы.

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